Прибыль Petkim в третьем квартале ожидается на уровне 167 млн. турецких лир

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По итогам опроса 12 компаний Турции, объем предполагаемой прибыли Petkim Petrokimya Holding A.Ş., основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в третьем квартале этого года составил 167 млн. турецких лир (TRY).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, согласно опросу Forex, максимальный прогноз составил 215 млн. турецких лир, минимальный – 108 млн. турецких лир.

Отметим, что в опросе участвовали Deniz Yatırım, BGC Partners, Ata Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım, Oyak Yatırım, HSBC, Global Menkul, Ak Yatırım, Garanti Yatırım и Şeker Yatırım. Отчет по итогам третьего квартала Petkim будет опубликован 21 ноября.