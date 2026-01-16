Прибыль бакинского филиала Нацбанка Ирана снизилась примерно на 43%

Бакинский филиал Национального банка Ирана завершил 2025 год с прибылью в размере 4,412 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет филиала, это на 42,8% меньше, чем в 2024 году.

В прошлом году доходы филиала банка составили 5,935 млн манатов (на 18% больше, чем годом ранее), расходы – 2,077 млн ​​манатов (-12,3%), экономия по отчислениям в специальные резервы – 1,478 млн манатов (-77,7%), а выплаты по налогу на прибыль – 924 тыс. манатов (- 41,1%).

На 1 января текущего года активы иранского банка составили 120,291 млн манатов (+1%). 2,309 млн манатов из них составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель бакинского филиала вырос на 54,3%.

За отчетный период обязательства иранского банка снизились на 4,6%, до 66,938 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 4,2%, до 37,101 млн манатов, а балансовый капитал - на 9%, до 53,353 млн манатов.

Бакинский филиал Нацбанка Ирана действует с 1993 года. Его уставный капитал составляет 73,611 млн манатов.