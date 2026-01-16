Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Прибыль бакинского филиала Нацбанка Ирана снизилась примерно на 43%

    Финансы
    • 16 января, 2026
    • 10:36
    Прибыль бакинского филиала Нацбанка Ирана снизилась примерно на 43%

    Бакинский филиал Национального банка Ирана завершил 2025 год с прибылью в размере 4,412 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет филиала, это на 42,8% меньше, чем в 2024 году.

    В прошлом году доходы филиала банка составили 5,935 млн манатов (на 18% больше, чем годом ранее), расходы – 2,077 млн ​​манатов (-12,3%), экономия по отчислениям в специальные резервы – 1,478 млн манатов (-77,7%), а выплаты по налогу на прибыль – 924 тыс. манатов (- 41,1%).

    На 1 января текущего года активы иранского банка составили 120,291 млн манатов (+1%). 2,309 млн манатов из них составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель бакинского филиала вырос на 54,3%.

    За отчетный период обязательства иранского банка снизились на 4,6%, до 66,938 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 4,2%, до 37,101 млн манатов, а балансовый капитал - на 9%, до 53,353 млн манатов.

    Бакинский филиал Нацбанка Ирана действует с 1993 года. Его уставный капитал составляет 73,611 млн манатов.

    Нацбанк Ирана бакинский филиал прибыль
    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 43 %-ə yaxın azalıb

    Последние новости

    11:13

    В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам защиты прав детей и гендерного равенства

    Милли Меджлис
    11:11

    В Сеуле пожар оставил 180 человек без крыши над головой

    Другие страны
    11:11

    Рамеш Сингх Арора: В Дели были убиты целые семьи сикхов

    Внешняя политика
    11:06

    Трамп и Фицо проведут встречу 17 января во Флориде

    Другие страны
    11:03

    Сидху Дабиндерджит Сингх: Сикхи веками выступают за равенство и религиозную свободу

    Внешняя политика
    11:00

    Геворг Сароян подал иск против Армянской Апостольской Церкви

    В регионе
    10:56

    Rabitəbank обнародовал финансовое положение

    Финансы
    10:36

    Прибыль бакинского филиала Нацбанка Ирана снизилась примерно на 43%

    Финансы
    10:32

    SOCAR начал поставки азербайджанского газа в Австрию и Германию

    Энергетика
    Лента новостей