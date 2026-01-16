İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 43 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    • 16 yanvar, 2026
    • 09:58
    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 43 %-ə yaxın azalıb

    İran Milli Bankının Bakı filialı 2025-ci ili 4,412 milyon manat mənfəətlə başa vurub.

    "Report" filialın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 42,8 % azdır.

    Ötən il İran bankının gəlirləri 5,935 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 18 % çox), xərcləri 2,077 milyon manat (12,3 % az), xüsusi ehtiyatlara ayırmalar üzrə qənaəti 1,478 milyon manat (77,7 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 924 min manat (41,1 % az) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə İran bankının aktivləri 120,291 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 1 % çoxdur. Bunun 2,309 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bakı filialının kredit portfeli 54,3 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə İran bankının öhdəlikləri 4,6 % azalaraq 66,938 milyon manat, o cümlədən depozit portfeli 4,2 % artaraq 37,101 milyon manat, balans kapitalı isə 9 % artaraq 53,353 milyon manat olub.

    Xatırladaq ki, İran Milli Bankının Bakı filialı 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Onun nizamnamə kapitalı 73,611 milyon manatdır.

