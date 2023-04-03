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Прибыль Агентства интеллектуальной собственности упала на 34%

Прибыль Агентства интеллектуальной собственности упала на 34% Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана завершило 2021 год с прибылью 985 тысяч манатов.
Финансы
3 апреля 2023 г. 13:16
Прибыль Агентства интеллектуальной собственности упала на 34%

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана завершило 2021 год с прибылью 985 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет агентства, это на 33,6% меньше, чем в 2020 году.

Основные операционные доходы Агентства интеллектуальной собственности в 2021 году составили 5,95 млн манатов (на 3,6% меньше, чем в 2020 году), прочие доходы - 348 тыс. манатов (на 34,1% меньше), расходы на человеческие ресурсы - 4,415 млн манатов (на 7,4% больше), расходы на амортизацию и износ - 294 тыс. манатов (на 14,8% меньше), расходы на деятельность - 529 тыс. манатов (на 18,7% меньше), прочие расходы - 74 тыс. манатов (на 34,5% меньше).

На 1 января 2022 года активы Агентства интеллектуальной собственности составили 12,288 млн манатов, что на 5,4% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства агентства снизились на 24,2% - до 641 тыс. манатов, а балансовый капитал увеличился на 7,7% - до 11,647 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Əqli Mülkiyyət Agentliyinin mənfəəti 34 % azalıb

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