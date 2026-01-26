Президент утвердил систему "Цифровые государственные финансы"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение об информационной системе "Цифровые государственные финансы".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа, Министерству финансов Азербайджана - обеспечить формирование, ведение, организацию деятельности и развитие системы, а также совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана разместить и развивать систему в соответствии с Концепцией "Правительственного облака", утвержденной указом президента от 3 июня 2019 года.

Также предусмотрено включение системы в Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг и в государственный реестр информационных систем персональных данных.