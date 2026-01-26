Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Президент утвердил систему "Цифровые государственные финансы"

    Финансы
    • 26 января, 2026
    • 17:35
    Президент утвердил систему Цифровые государственные финансы

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение об информационной системе "Цифровые государственные финансы".

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

    Согласно документу, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа, Министерству финансов Азербайджана - обеспечить формирование, ведение, организацию деятельности и развитие системы, а также совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана разместить и развивать систему в соответствии с Концепцией "Правительственного облака", утвержденной указом президента от 3 июня 2019 года.

    Также предусмотрено включение системы в Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг и в государственный реестр информационных систем персональных данных.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана указ
    "Rəqəmsal dövlət maliyyəsi" informasiya sistemi haqqında Əsasnamə" təsdiq edilib
    President approves Digital Public Finance system

    Последние новости

    17:56

    ПРООН запускает новую программу в Армении с бюджетом в $100 млн

    В регионе
    17:55

    В Азербайджане утверждены штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентстве

    Внутренняя политика
    17:51
    Фото

    Обсуждены возможности сотрудничества между ТЮРКПА и Международным конгрессом парламентариев

    Внешняя политика
    17:50

    Аркадаг присоединился к декларации COP29 по "Умным городам" SPECA

    Внешняя политика
    17:44

    Число погибших в США из-за шторма возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    17:41

    AYNA: В Баку рост микромобильности измеряется миллионами километров

    Инфраструктура
    17:39

    Сийярто: Венгрия подаст иск в Суд ЕС против плана REPowerEU

    Другие страны
    17:38

    В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства

    АПК
    17:35

    В Костанайской области Казахстана с начала 2026 года выявили 60 киберпреступлений

    В регионе
    Лента новостей