Президент Ильхам Алиев: Валютные резервы Азербайджана почти в 16 раз превышают наш внешний долг

Недавно два ведущих международных рейтинговых агентства - Moody"s и Fitch - повысили рейтинг Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что это подтверждает уровень экономической устойчивости, сильной фискальной дисциплины и благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.

"Наш внешний долг составляет всего 6,5 процента ВВП, что является одним из самых низких показателей в мире. Валютные резервы Азербайджана почти в 16 раз превышают наш внешний долг", - добавил президент.