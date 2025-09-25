İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev: Azərbaycanın valyuta ehtiyatları xarici borcumuzdan təxminən 16 dəfə artıqdır

    Maliyyə
    • 25 sentyabr, 2025
    • 21:15
    İlham Əliyev: Azərbaycanın valyuta ehtiyatları xarici borcumuzdan təxminən 16 dəfə artıqdır
    İlham Əliyev

    Bu yaxınlarda iki aparıcı beynəlxalq reytinq agentliyi ("Moody"s" və "Fitch") Azərbaycanın reytinqini artırdı.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.

    Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, bu, ölkəmizdə iqtisadi dayanıqlılığın, güclü fiskal intizamın və əlverişli investisiya mühitinin səviyyəsini təsdiq edir. Xarici borcumuz ÜDM-in cəmi 6,5 faizini təşkil edir ki, bu da dünyada ən aşağı göstəricilərdən biridir. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları xarici borcumuzdan təxminən 16 dəfə artıqdır.

    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası
    Президент Ильхам Алиев: Валютные резервы Азербайджана почти в 16 раз превышают наш внешний долг
    President Ilham Aliyev: Azerbaijan"s foreign exchange reserves exceed its foreign debt almost 16 times

