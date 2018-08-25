Президент Ильхам Алиев утвердил стратегию по управлению госдолгом Азербайджана

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом".

Как передает Report, согласно распоряжению, координирующим органом по осуществлению "Средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом" определено министерство финансов.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения о приведении актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства, обеспечить соответствие нормативно-правовых актов Кабинета министров этому распоряжению и представить информацию Президенту Азербайджана.

Кроме того, Кабинету министров поручено держать под контролем приведение в соответствие с этим распоряжением нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом Президента Азербайджана, а также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.