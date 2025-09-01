Президент ICPC отметил роль студентов в формировании цифрового будущего

ICPC - это больше, чем соревнование, это трамплин в будущее для студентов всего мира.

Как передает Report, об этом заявил президент Фонда Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) Билл Паучер на церемонии открытия 49-го мирового финала ICPC в Баку.

"По всему миру ICPC - это ваш трамплин. Это для вас, для ваших друзей и соседей. Вы входите в эпоху возможностей, ответственности и надежд. Стройте смело. Думайте этично. Создавайте решения. Решайте задачи. Живите вместе с другими, поднимаясь все выше. И главное - оставайтесь связанными не только через написанный вами код, но и через благородную общую цель, которая привела вас сюда сегодня. Вы принадлежите этому сообществу. Для нас честь быть здесь вместе с вами", - отметил он.

Глава фонда подчеркнул, что присутствующие студенты на Олимпиаде в Баку - это живая сила ICPC.

"Дух ICPC передается через поколения волонтеров, участников и партнеров. Все это выросло из богатой истории движения, насчитывающей более 500 000 выпускников за пять десятилетий. Вместе вы пишете новую главу цифрового Ренессанса: развиваете решателей задач, создаете системы для их решения и формируете будущее процветания для наших соседей и сообществ, которые без этого не смогли бы устоять", - подчеркнул Б. Паучер.