ICPC prezidenti rəqəmsal gələcəyin formalaşmasında tələbələrin rolunu qeyd edib
- 01 sentyabr, 2025
- 17:07
Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsi (ICPC) sadəcə bir yarış deyil, bütün dünya tələbələri üçün gələcəyə bir tramplindir.
"Report" xəbər verir ki, bunu ICPC Fondunun prezidenti Bill Pauçer Bakıda keçirilən 49-cu ICPC dünya finalının açılış mərasimində bildirib.
"Bütün dünyada ICPC - sizin tramplininizdir. Bu, sizin üçün, dostlarınız və qonşularınız üçündür. Siz imkanlar, məsuliyyət və ümidlər dövrünə daxil olursunuz. Cəsarətlə qurun. Həllər yaradın. Məsələləri həll edin. Ən əsası - yalnız yazdığınız kod vasitəsilə deyil, həm də sizi bu gün buraya gətirən nəcib ortaq məqsəd vasitəsilə əlaqəli qalın. Siz bu cəmiyyətə aidsiniz. Sizinlə birlikdə burada olmaq bizim üçün şərəfdir", - o qeyd edib.
Fond rəhbəri vurğulayıb ki, Bakıdakı Olimpiadada iştirak edən tələbələr ICPC-nin canlı qüvvəsidir: "ICPC ruhu könüllülər, iştirakçılar və tərəfdaşlar nəsilləri vasitəsilə ötürülür".