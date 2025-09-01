ICPC prezidenti rəqəmsal gələcəyin formalaşmasında tələbələrin rolunu qeyd edib

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 01 sentyabr, 2025
    • 17:07
    Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsi (ICPC) sadəcə bir yarış deyil, bütün dünya tələbələri üçün gələcəyə bir tramplindir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ICPC Fondunun prezidenti Bill Pauçer Bakıda keçirilən 49-cu ICPC dünya finalının açılış mərasimində bildirib.

    "Bütün dünyada ICPC - sizin tramplininizdir. Bu, sizin üçün, dostlarınız və qonşularınız üçündür. Siz imkanlar, məsuliyyət və ümidlər dövrünə daxil olursunuz. Cəsarətlə qurun. Həllər yaradın. Məsələləri həll edin. Ən əsası - yalnız yazdığınız kod vasitəsilə deyil, həm də sizi bu gün buraya gətirən nəcib ortaq məqsəd vasitəsilə əlaqəli qalın. Siz bu cəmiyyətə aidsiniz. Sizinlə birlikdə burada olmaq bizim üçün şərəfdir", - o qeyd edib.

    Fond rəhbəri vurğulayıb ki, Bakıdakı Olimpiadada iştirak edən tələbələr ICPC-nin canlı qüvvəsidir: "ICPC ruhu könüllülər, iştirakçılar və tərəfdaşlar nəsilləri vasitəsilə ötürülür".

    ICPC   Proqramlaşdırma   Bill Pauçer   Azərbaycan  
