Пресс-секретарь президента Турции: Экономическая ситуация стабилизируется

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Экономическая ситуация в Турции со вчерашнего дня стабилизируется".
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, это результат мер, принятых соответствующими структурами.
Достигнута цель по сокращению безработицы ниже показателя в 10 процентов. Это указывает на положительную динамику развития экономики Турции, отметил Калын.
Анкара стремится использовать последние процессы в национальной экономике на пользу Турции, и эти шаги правительства уже приносят результаты, констатировал Калын.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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