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    Пресс-секретарь президента Турции: Экономическая ситуация стабилизируется

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Экономическая ситуация в Турции со вчерашнего дня стабилизируется".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

    По его словам, это результат мер, принятых соответствующими структурами.

    Достигнута цель по сокращению безработицы ниже показателя в 10 процентов. Это указывает на положительную динамику развития экономики Турции, отметил Калын.

    Анкара стремится использовать последние процессы в национальной экономике на пользу Турции, и эти шаги правительства уже приносят результаты, констатировал Калын.

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