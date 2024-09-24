Представитель "Visa": Мировой рынок электромобилей в 2028г достигнет $900 млрд

13:02

Одним из ключевых вопросов в финансовом мире является влияние новых тенденций, которые увеличивают спрос на финансовые ресурсы.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный менеджер международной карточной организации "Visa" по Азербайджану Нурлан Гаджиев на конференции "Зеленые финансы", организованной Американской торговой палатой в Азербайджане ("AmCham Azerbaijan").

"Одной из новых тенденций является рост рынка электромобилей. Мы прогнозируем, что в 2028 году его глобальная стоимость достигнет 900 млрд долларов США. Кроме того, Международная финансовая корпорация (IFC) ожидает, что к 2030 году 75% транспортных средств будут работать на электричестве. Также существуют различные подходы в области сельского хозяйства, мобильности и коммунальных услуг, которые создают новые требования", - подчеркнул он.