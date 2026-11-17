17 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Давидом Вадефулем.

Как сообщает Report, гость прежде всего передал главе нашего государства приветствия президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера и федерального канцлера Фридриха Мерца.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту и федеральному канцлеру Германии.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены официальный визит главы нашего государства в Германию в июле этого года, проведенные в его рамках встречи и состоявшиеся плодотворные обсуждения. Была затронута роль подписанных в ходе визита "Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия", а также Совместной декларации о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета в контексте укрепления двустороннего сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие отношений между двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной, бизнес-сферах, в области традиционной и альтернативной энергетики, коммуникаций, транспорта, логистики, туризма и других направлениях.

Был подчеркнут важный вклад нашей страны в энергетическую безопасность Европы, отмечено, что с этого года азербайджанский газ экспортируется в Германию.

В ходе беседы была затронута важная роль Азербайджана в развитии Среднего коридора, обсуждены перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, сотрудничество в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.