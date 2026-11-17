Украина передаст американской стороне свои предложения по обмену военнопленными, чтобы добиться его проведения в ближайшие недели.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

По его словам, подготовка обмена военнопленными стала одной из важнейших договоренностей трехсторонней встречи делегаций Украины, РФ и США в Абу-Даби. Украина уже ведет коммуникацию по этому вопросу через каналы разведки. Зеленский отметил, что сроки реализации договоренности будут зависеть от темпов действий российской стороны и коммуникации американской команды с Москвой.

"Сегодня вместе с нашей дипломатической командой, руководителями разведки и СБУ, Главнокомандующим ВСУ и участниками переговоров мы также определили приоритеты на следующую встречу в Берлине на этой неделе - с европейскими и американскими партнерами, а также в рамках форматов с россиянами", - написал он.

Президент также сообщил, что после гуманитарной операции в Олешках Украина предложила провести аналогичные операции еще в 10 пунктах на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Этот вопрос украинская сторона намерена обсудить с американскими посредниками.

Зеленский также отметил, что США согласовали с Москвой расширение трехстороннего формата переговоров за счет европейских представителей, в том числе Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польши, а также Еврокомиссии, Евросовета и НАТО.

Он добавил, что Украина продолжит координировать действия с европейскими партнерами, чтобы обеспечить полноценное участие Европы в переговорном процессе.

Кроме того, украинская сторона определила с партнерами порядок дальнейшей работы по ключевым вопросам завершения войны, обеспечения безопасности Украины, установления прочного мира и послевоенного восстановления страны. Зеленский сообщил, что утвердил задачи для команды на ближайшие недели.