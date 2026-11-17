Канада объявит сегодня о новых мерах и вкладе, направленных на поддержку Украины.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти перед началом 37-го заседания Контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group, UDCG) в Брюсселе.

При этом Макгинти не уточнил объем и содержание этой поддержки.

Министр также подчеркнул важность участия Украины и европейских государств в любом переговорном процессе, касающемся урегулирования российско-украинского конфликта.

"Очень важно обеспечить, чтобы Европа и Украина находились за столом любых таких переговоров", - сказал Макгинти.

По его словам, требования Москвы не свидетельствуют о готовности к серьезным переговорам. Вместе с тем альтернативы переговорам нет, в том числе прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет найти общий язык и добиться прекращения огня.

Макгинти также заявил, что Канада внимательно следит за сокращением американской военной поддержки в сфере противовоздушной обороны Украины, в частности поставок систем Patriot. По его словам, этот вопрос имеет особое значение и для Канады с учетом интегрированных систем воздушной и противоракетной обороны двух стран в рамках NORAD.

"Именно поэтому Канада развивает собственные суверенные возможности в этой области", - пояснил он.

Говоря о дальнейшей поддержке Киева, министр указал на необходимость продолжать координацию усилий 57 стран - участниц Контактной группы, предоставляя Украине военную технику, финансовую и другую помощь. Особое значение он придал дополнительным поставкам вооружений через механизм PURL накануне зимы.