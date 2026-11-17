Азербайджанская делегация во главе с замминистра иностранных дел Самиром Шарифовым приняла участие во 2-ом министерском совещании ЕС по межрегиональной безопасности и взаимосвязанности в Брюсселе.

Как сообщили Report сообщили в МИД Азербайджана, в мероприятии также участвовали высокопоставленные должностные лица институтов Евросоюза, министры иностранных дел и другие высокопоставленные официальные лица стран-членов блока, а также Азербайджана, Турции, Украины, Молдовы, Армении и стран Центральной Азии.

В рамках первой сессии министерского совещания обсуждались вопросы укрепления безопасности и стабильности в Черноморском бассейне, а в рамках второй сессии - реализация межрегиональной повестки по взаимосвязанности.

В своих выступлениях на обеих сессиях замминистра С. Шарифов отметил важность положительной динамики, наблюдаемой в последнее время в отношениях между Азербайджаном и Евросоюзом. Было подчеркнуто, что инфраструктурные проекты, реализованные до настоящего времени по инициативе Азербайджана, играющего исключительную роль с точки зрения энергетических, транспортных и цифровых связей между Европой и Центральной Азией, внесли значительный вклад в формирование Среднего коридора. Он также отметил готовность Баку продолжать сотрудничество с региональными и международными партнерами для реализации конкретных проектов в данных отраслях.