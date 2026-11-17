Делегация во главе с министром иностранных дел Германии Йоханном Давидом Вадефулем 17 ноября посетила Аллею шехидов.

Как сообщает Report, они почтили память героев, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, а также возложили цветы к монументу "Вечный огонь".