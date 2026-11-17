Глава МИД Германии посетил Аллею шехидов в Баку
Внешняя политика
- 17 ноября, 2026
- 18:27
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Делегация во главе с министром иностранных дел Германии Йоханном Давидом Вадефулем 17 ноября посетила Аллею шехидов.
Как сообщает Report, они почтили память героев, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, а также возложили цветы к монументу "Вечный огонь".
Almaniyanın xarici işlər naziri Bakıda Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
German foreign minister visits Martyrs' Alley in Baku
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Глава МИД Германии посетил Аллею шехидов в БакуВнешняя политика