Almaniyanın xarici işlər naziri Bakıda Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
Xarici siyasət
- 17 noyabr, 2026
- 18:16
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Azərbaycanda səfərdə olan Almaniya Federativ Respublikasının xarici işlər naziri Yohan David Vadefulun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti noyabrın 17-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçərək şəhid olan qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsinə ehtiram bildirilib, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyulub.
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German foreign minister visits Martyrs' Alley in Baku
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