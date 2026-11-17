Европейская комиссия (ЕК) прогнозирует ускорение экономического роста в Сербии в 2026–2027 годах с последующим замедлением в 2028 году.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в опубликованном во вторник осеннем экономическом прогнозе ЕК.

Согласно прогнозу, рост ВВП Сербии ускорится с 2,1% в 2025 году до 3,3% в 2026 году и 3,8% в 2027 году, а в 2028 году замедлится до 2,9%.

Основными факторами роста станут увеличение внутреннего спроса, повышение зарплат и социальных выплат, а также расширение кредитования населения. Дополнительный вклад ожидается от международной выставки EXPO-2027 в Белграде за счет увеличения туристического потока.

В то же время ЕК предупреждает о рисках, связанных с временным характером мер стимулирования экономики, сокращением прямых иностранных инвестиций и быстрым ростом зарплат, которые могут негативно повлиять на конкурентоспособность и экспорт Сербии.

Дефицит бюджета страны в 2026 году прогнозируется на уровне 3,5% ВВП с постепенным снижением до менее 3% к 2028 году.