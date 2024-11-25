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Председатель СП: В 2028 году 37% бюджетных расходов будут охвачены среднесрочными бюджетными рамками

Председатель СП: В 2028 году 37% бюджетных расходов будут охвачены среднесрочными бюджетными рамками В 2028 году в Азербайджане 37% бюджетных расходов будут охвачены среднесрочными бюджетными рамками.
Финансы
25 ноября 2024 г. 15:04
Председатель СП: В 2028 году 37% бюджетных расходов будут охвачены среднесрочными бюджетными рамками

В 2028 году в Азербайджане 37% бюджетных расходов будут охвачены среднесрочными бюджетными рамками.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты (СП) Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, данный законопроект составлен в соответствии со стратегией социально-экономического развития страны и требованиями законодательства: "Среднесрочные бюджетные рамки позволяют применять более прозрачные и целенаправленные подходы в бюджетном планировании".

Гюльмамедов также отметил важность реформ в бюджетной классификации и методологии: "Необходимо обратить внимание на классификацию источников финансирования фискального баланса, доходы от приватизации следует рассматривать как отдельную категорию".

Он также подчеркнул, что госбюджет является основной финансовой гарантией социально-экономического развития страны и важен с точки зрения выполнения международных обязательств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2028-ci ildə büdcə xərclərinin 37 %-i ortamüddətli xərclər çərçivəsi ilə əhatə olunacaq

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