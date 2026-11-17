Распространяемая в последние дни в ряде медиа и социальных сетей информация о том, что в Кодекс государственной службы якобы введено новое, ранее не существовавшее ограничение в отношении религиозных деятелей, не соответствует действительности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию.

В структуре подчеркнули, что подобная подача без учета действующего законодательства является примером манипуляции, вводящей общественное мнение в заблуждение.

"Согласно статье 4-1.3 закона "О свободе вероисповедания", в законодательстве уже было закреплено положение о приостановке профессиональной религиозной деятельности священнослужителей на период их избрания или назначения в государственные органы. Статья 20.2.8 Кодекса государственной службы основывается именно на этой действующей правовой норме и систематизирует существующее требование", - отметили в совете.

В заявлении уточняется, что данное положение касается не религиозных убеждений или религиозного образования граждан, а исключительно статуса лиц, занимающихся профессиональной религиозной деятельностью. Представление этой нормы как ограничения по религиозному признаку искажает суть закона и формирует у общественности ложное представление.