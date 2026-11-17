Таджикистан и Азербайджан намерены расширить сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, в том числе подготовить совместную программу на 2027–2028 годы.

Как передает Report со ссылкой на Комитет по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана, этот вопрос обсуждался на встрече председателя комитета Баходура Шерализоды с министром экологии Азербайджана Рашадом Исмаиловым на полях COP31 в Анталье.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в области борьбы с изменением климата, сохранения биоразнообразия и природных экосистем. Особое внимание было уделено разработке совместной программы экологического сотрудничества на 2027-2028 годы, которая предусматривает обмен опытом между экспертами, проведение совместных мероприятий и реализацию природоохранных инициатив.

Таджикская сторона представила инициативу по высадке двух миллиардов деревьев в рамках государственной программы озеленения страны до 2040 года и предложила Азербайджану обменяться опытом в области лесовосстановления, выращивания саженцев и управления зелеными насаждениями.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности сотрудничества в сфере цифрового экологического мониторинга, сохранения ледников, защиты горных экосистем и привлечения международного финансирования для реализации совместных проектов.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в согласовании плана практического сотрудничества на 2027-2028 годы, который будет включать обмен экспертами и разработку концепции совместного проекта в области сохранения биоразнообразия или адаптации к изменению климата.