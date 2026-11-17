В сложившихся условиях основное ожидание Украины связано с возвращением пленных из России.

Об этом в комментарии восточноевропейскому бюро Report заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Вместе с тем он отметил, что не верит в возможность перемирия между двумя странами.

Мережко также скептически относится к информации о возможных территориальных уступках со стороны Украины.

"Украина никогда не согласится на какие-либо территориальные уступки. Это противоречит как Конституции, так и международному праву. Украинский народ, президент и парламент никогда этого не примут", - заявил Мережко.

По его словам, переговорный процесс с Россией фактически зашел в тупик.

"К сожалению, особенно в зимний период ожидать перемирия вряд ли возможно", - отметил глава комитета.