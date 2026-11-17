Александр Мережко: Главная задача Украины - возвращение пленных
- 17 ноября, 2026
- 14:03
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В сложившихся условиях основное ожидание Украины связано с возвращением пленных из России.
Об этом в комментарии восточноевропейскому бюро Report заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Вместе с тем он отметил, что не верит в возможность перемирия между двумя странами.
Мережко также скептически относится к информации о возможных территориальных уступках со стороны Украины.
"Украина никогда не согласится на какие-либо территориальные уступки. Это противоречит как Конституции, так и международному праву. Украинский народ, президент и парламент никогда этого не примут", - заявил Мережко.
По его словам, переговорный процесс с Россией фактически зашел в тупик.
"К сожалению, особенно в зимний период ожидать перемирия вряд ли возможно", - отметил глава комитета.