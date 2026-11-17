Министры обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Уэс Стритинг совместно возглавят очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед заседанием Совета ЕС по обороне.

По его словам, в заседании также примет участие министр обороны Украины Евгений Хмара, который проинформирует союзников о ситуации на фронте и потребностях украинской армии.

Писториус подчеркнул, что одним из главных приоритетов встречи станет военная поддержка Украины в преддверии сложной зимы, прежде всего укрепление противовоздушной обороны и защита энергетической инфраструктуры от российских ударов.

Министр отметил необходимость оперативных поставок средств ПВО и ракет для их систем.

Заседание Контактной группы запланировано во второй половине дня. Группа координирует военную помощь Украине со стороны более чем 50 стран.