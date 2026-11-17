Будьте в курсе главных новостей!

Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google

Посольство Турции в Баку поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети X.

"Поздравляем братский Азербайджан с Днем национального возрождения - 17 Ноября", - говорится в публикации.