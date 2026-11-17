Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения
Внешняя политика
- 17 ноября, 2026
- 13:43
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Посольство Турции в Баку поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети X.
"Поздравляем братский Азербайджан с Днем национального возрождения - 17 Ноября", - говорится в публикации.
Kardeş Azerbaycan’ın 17 Kasım Milli Diriliş Günü’nü kutluyoruz. https://t.co/3bpCpZXxPT— Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) November 17, 2026
Türkiyə səfirliyi Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib
Turkish Embassy congratulates Azerbaijan on National Revival Day
Последние новости
14:58
Словакия добилась от США продления исключения для закупок российской нефти на 120 днейДругие страны
14:51
Фото
Переселившимся в село Солтанлы семьям вручены ключи от квартир - ОбновленоВнутренняя политика
14:47
Вдова Арифа Мирзоева поблагодарила президента Ильхама Алиева за помощь в организации похоронKультурная политика
14:43
Катар анонсировал встречу с представителями Ирана в рамках посреднических усилийДругие страны
14:36
В Евлахе в результате опрокидывания автомобиля погибли два человека - ОбновленоПроисшествия
14:33
Число вернувшихся в Сирию из Турции превысило 1,5 млнВ регионе
14:24
Видео
Экипаж повторно атакованного в Ормузском проливе танкера пропал без вести - ОбновленоДругие страны
14:22
Писториус призвал не допустить пробелов в обороне Европы при выводе войск СШАДругие страны
14:18
Два шахматиста представят Азербайджан на ЧМ U-20 в ВенесуэлеИндивидуальные