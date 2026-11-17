Türkiyə səfirliyi Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 17 noyabr, 2026
- 13:39
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Türkiyənin Bakıdakı Səfirliyi Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X"dəki hesabında paylaşım olunub.
"Qardaş Azərbaycanı 17 Noyabr Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edirik", - deyə paylaşımda qeyd olunub.
Kardeş Azerbaycan’ın 17 Kasım Milli Diriliş Günü’nü kutluyoruz. https://t.co/3bpCpZXxPT— Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) November 17, 2026
Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения
Turkish Embassy congratulates Azerbaijan on National Revival Day
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