Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Увеличен штат Службы финансового мониторинга Азербайджана

    Финансы
    • 15 октября, 2025
    • 13:29
    Увеличен штат Службы финансового мониторинга Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "Об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга" от 18 июля 2018 года.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

    Согласно документу, численность сотрудников службы увеличена с 55 до 65 человек.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

    Ильхам Алиев указ Служба финансового мониторинга численность сотрудников
    Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

    Последние новости

    17:13

    Блокирование Грецией участия Турции в SAFE только вредит интересам ЕС

    Другие страны
    17:10

    Общая стоимость платных услуг в Азербайджане выросла более чем на 9%

    Бизнес
    17:08

    Изменен состав некоторых окружных избирательных комиссий

    Внутренняя политика
    17:06

    В ближайшие два дня в ряде районов ожидается дождь и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:49

    Кобахидзе: Грузия укрепляет стратегическую позицию на Среднем коридоре

    Инфраструктура
    16:45

    В Грузии в I чтении утвержден законопроект, ограничивающий политдеятельность определенных лиц

    В регионе
    16:43

    Германия в ближайшие годы потратит 10 млрд евро на беспилотники

    Другие страны
    16:33

    Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в Афганистане

    Другие страны
    16:29

    Белоусов: НАТО активизировал разведывательную деятельность у границ РФ и Беларуси

    Другие страны
    Лента новостей