Увеличен штат Службы финансового мониторинга Азербайджана
Финансы
- 15 октября, 2025
- 13:29
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "Об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга" от 18 июля 2018 года.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.
Согласно документу, численность сотрудников службы увеличена с 55 до 65 человек.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.
