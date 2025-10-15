Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb
Maliyyə
- 15 oktyabr, 2025
- 13:13
Prezident İlham Əliyev "Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında" 18 iyul 2018-ci il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Xidmətin işçilərinin say həddi 55-dən 65-ə çatdırılıb.
Nazirlər Kabineti fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.
