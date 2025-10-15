İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 13:13
    Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

    Prezident İlham Əliyev "Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında" 18 iyul 2018-ci il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, Xidmətin işçilərinin say həddi 55-dən 65-ə çatdırılıb.

    Nazirlər Kabineti fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

    İlham Əliyev Maliyyə Monitorinqi Xidməti işçilərin sayı
    Увеличен штат Службы финансового мониторинга Азербайджана

    Son xəbərlər

    14:08

    "Zıraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:05

    Atanın həbsdəki oğluna tərliyin içərisində narkotik keçirməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    14:05

    Qazaxıstanın yeni XİN başçısı Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    14:03

    Suriyanın keçid dövrünün prezidenti Rusiyadadır

    Region
    13:59

    İndoneziyada yanğın nəticəsində 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:48

    UN-HABITAT Xəzər boyu iqlimə davamlı şəhərlərin yaradılmasında Azərbaycana dəstək verir

    İnfrastruktur
    13:44

    Zelenski Odessada hərbi administrasiya yaradıb

    Region
    13:41

    Elçin Yusubov: "Xankəndi, Ağdərə və Xocalıya 65 milyon manatdan çox özəl investisiya yatırılıb"

    Biznes
    13:37

    İspaniya parlamentində Baş nazir və müxalifət lideri arasında mübahisə düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti