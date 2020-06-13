​Потребительский рынок в Азербайджане сократился на 5%

В январе-мае этого года объем проданных товаров и услуг на потребительском рынке Азербайджана составил 17,8 млрд манатов, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичиным периодом 2019 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственной комитет статистики.

Отмечается, что объем продукции и услуг, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с первым кварталом 2019 года снизился на 5% и составил 17,1 млрд манатов, из которых 47,5% сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

За отчетный период один потребитель потратил в среднем на рынке 356,9 манатов в месяц или на 11,4 маната в номинальном выражении меньше показателя аналогичного периода 2019 года.