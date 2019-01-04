Потребительское кредитование в Азербайджане возросло за год

Баку. 4 января REPORT.AZ/ Объем кредитных вложений кредитных организаций Азербайджана составил 12 564,2 млн манатов на 1 декабря 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), данный показатель увеличился на 2,77% или 338,0 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Наибольшая доля кредитных вложений по-прежнему приходится на домашние хозяйства. По состоянию на 1 декабря, объем выданных домашним хозяйствам кредитов составил 5 297,8 млн манатов, что равно 42,2% общего объема кредитных вложений. Объем указанных кредитов увеличился за год на 625,6 млн манатов или 13,39%, в ноябре – на 191,2 млн или 3,7%.

В структуре кредитных вложений наибольшая доля после потребительского кредитования приходится на сектор торговли и услуг - 16,6%, далее идут недвижимость - 14,7%, транспорт и связь - 10,9%, промышленность и производство - 5,5%, строительство и имущество - 3,1%, сельское хозяйство и переработка - 3,7%, энергетика, химия и природные ресурсы- 2,2%.