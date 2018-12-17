Поступления в госбюджет по линии ГТК увеличились

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Баку.17 декабря. REPORT.AZ/ Объем поступлений в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-ноябре 2018 года составил 3 253 078,4 млн. манатов, что на 869 678,39 тыс. манатов или 36,49% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 30,72% или 194 477,66 тыс. манатов и составил 827 446,80 тыс. манатов.

Объем средств, поступивших с НДС, увеличился на 583 435,96 тыс. манатов или 35,57% и составил 2 223 775,50 тыс. манатов, с акцизов - на 87 085,8 тыс. манатов или в 2,11 раза, составив 165 334,5 тыс. манатов, с дорожных налогов сократился на 4 678,97 тыс. манатов или 14,69% и составил 36 521,6 тыс. манатов.