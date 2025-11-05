Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 1,6% в первые 10 месяцев

Поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы в январе-октябре текущего года составили 14 млрд 378,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, это на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налоговые поступления превысили прогноз на 5,5%.

10 млрд 411,8 млн манатов налоговых поступлений за 10 месяцев пришлось на ненефтегазовый сектор, что на 9% больше, чем годом ранее, и на 3% больше прогноза.

Напомним, что в этом году ГНС должна перечислить в бюджет 15,5 млрд манатов. Таким образом, за 10 месяцев обеспечено 92,8% от этой суммы.