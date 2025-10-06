Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Поступления в бюджет от платных услуг выполнены на 27% ниже прогноза

    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 12:41
    Поступления в бюджет от платных услуг выполнены на 27% ниже прогноза

    12:11

    В январе-сентябре этого года поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, составили 480,2 млн манатов, что на 14,4 % больше, чем за тот же период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно данным, поступления от платных услуг выполнены на 26,7 % ниже прогноза.

    Кроме того, прочие поступления в бюджет за 9 месяцев составили 563,2 млн манатов, что на 14,6 % больше, чем год назад, и в 2,2 раза больше прогноза.

    Azərbaycanda 9 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 27 % az icra edilib

    Последние новости

    13:12

    Завтра в Габале пройдет заседание Совета МИД ОТГ

    Внешняя политика
    13:10

    Бардинская прокуратура возбудила дело по факту гибели мужчины в сыродельном цехе

    Происшествия
    13:03

    Госслужба отмечает значительный рост уязвимостей в государственных информационных ресурсах

    ИКТ
    13:00

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:58

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га

    Происшествия
    12:50

    Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 4%

    Финансы
    12:50

    The Korea Post: Азербайджан считает продвижение мирной повестки своим высшим долгом

    Внешняя политика
    12:43

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки

    Экология
    12:41

    Поступления в бюджет от платных услуг выполнены на 27% ниже прогноза

    Финансы
    Лента новостей