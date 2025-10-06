Поступления в бюджет от платных услуг выполнены на 27% ниже прогноза
В январе-сентябре этого года поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, составили 480,2 млн манатов, что на 14,4 % больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно данным, поступления от платных услуг выполнены на 26,7 % ниже прогноза.
Кроме того, прочие поступления в бюджет за 9 месяцев составили 563,2 млн манатов, что на 14,6 % больше, чем год назад, и в 2,2 раза больше прогноза.
