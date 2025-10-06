İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda 9 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 27 % az icra edilib

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:11
    Azərbaycanda 9 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 27 % az icra edilib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 480,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,4 % çoxdur.

    Məlumata görə, ödənişli xidmətlərdən daxilolmalar proqnozdan 26,7 % az icra edilib.

    Bundan başqa, 9 ay ərzində büdcəyə sair daxilolmalar isə 563,2 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 14,6 % çox, proqnozdan isə 2,2 dəfə çoxdur.

