Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 22%

Поступления в бюджет Азербайджана от аренды госимущества по линии Государственной службы имущественных вопросов в январе-сентябре этого года составили 34,5 млн манатов, что на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, поступления от аренды исполнены на 31,2% выше прогноза.

Напомним, что в этом году Госслужба должна перечислить в бюджет 46 млн манатов. Таким образом, за 9 месяцев обеспечено 75% от этой суммы.