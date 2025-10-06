Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 22%

    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 12:41
    Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 22%

    Поступления в бюджет Азербайджана от аренды госимущества по линии Государственной службы имущественных вопросов в январе-сентябре этого года составили 34,5 млн манатов, что на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, поступления от аренды исполнены на 31,2% выше прогноза.

    Напомним, что в этом году Госслужба должна перечислить в бюджет 46 млн манатов. Таким образом, за 9 месяцев обеспечено 75% от этой суммы.

    госимущество аренда госбюджет поступления
    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 22 % artıb

    Последние новости

    13:10

    Бардинская прокуратура возбудила дело по факту гибели мужчины в сыродельном цехе

    Происшествия
    13:03

    Госслужба отмечает значительный рост уязвимостей в государственных информационных ресурсах

    ИКТ
    13:00

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:58

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га

    Происшествия
    12:50

    Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 4%

    Финансы
    12:50

    The Korea Post: Азербайджан считает продвижение мирной повестки своим высшим долгом

    Внешняя политика
    12:43

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки

    Экология
    12:41

    Поступления в бюджет от платных услуг выполнены на 27% ниже прогноза

    Финансы
    12:41

    Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 22%

    Финансы
    Лента новостей