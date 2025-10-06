Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 22%
Финансы
- 06 октября, 2025
- 12:41
Поступления в бюджет Азербайджана от аренды госимущества по линии Государственной службы имущественных вопросов в январе-сентябре этого года составили 34,5 млн манатов, что на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, поступления от аренды исполнены на 31,2% выше прогноза.
Напомним, что в этом году Госслужба должна перечислить в бюджет 46 млн манатов. Таким образом, за 9 месяцев обеспечено 75% от этой суммы.
