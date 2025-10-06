İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 22 % artıb

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:08
    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 22 % artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) xətti ilə dövlət əmlakının icarəsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 34,5 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,9 % çoxdur.

    İcarə daxilolmaları proqnozdan 31,2 % çox icra edilib.

    Xatırladaq ki, bu il ƏMDX büdcəyə 46 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 9 ay ərzində həmin məbləğin 75 %-i təmin olunub.

