Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 22 % artıb
Maliyyə
- 06 oktyabr, 2025
- 12:08
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) xətti ilə dövlət əmlakının icarəsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 34,5 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,9 % çoxdur.
İcarə daxilolmaları proqnozdan 31,2 % çox icra edilib.
Xatırladaq ki, bu il ƏMDX büdcəyə 46 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 9 ay ərzində həmin məbləğin 75 %-i təmin olunub.
