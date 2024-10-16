Поступления в бюджет от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли почти на 11%

За январь-сентябрь этого года поступления в государственный бюджет Азербайджана от ненефтегазового сектора составили 14 млрд 530,5 млн манатов, что на 1,6% превышает прогноз и на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-сентябрь этого года поступления в государственный бюджет Азербайджана от ненефтегазового сектора составили 14 млрд 530,5 млн манатов, что на 1,6% превышает прогноз и на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, доля ненефтегазового сектора в бюджетных поступлениях за отчетный период составила 52,4%.

Из поступлений по этому сектору 57,9% или 8 млрд 409,7 млн манатов составили налоговые поступления, 33,9% или 4 млрд 931,2 млн манатов — таможенные пошлины и налоговые поступления от импорта, 2,9% или 419,7 млн манатов — поступления от платных услуг бюджетных организаций, 1,7% или 250 млн манатов — поступления от прибыли Центрального банка Азербайджана, 3,4% или 491,6 млн манатов — прочие поступления, а 0,2% или 28,3 млн манатов составили поступления от сдачи в аренду государственного имущества.