В Азербайджане поступления по виду страхования от нечестности сотрудников сократились на 50%

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре в Азербайджане увеличились поступления по виду страхования от нечестности сотрудников.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, за январь-ноябрь сборы страховых компаний по виду страхования от нечестности сотрудников составили 618,9 тыс. манатов, что на 7,6 тыс. манатов или 1,24% больше, чем в январе-октябре.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в этом сегменте страхования сократились на 626,1 тыс. манатов или 50,29%.

В январе-ноябре этого года не было произведено выплат по виду страхования от нечестности сотрудников. В январе-ноябре 2017 года выплаты в этом сегменте составили 1,719 млн манатов.