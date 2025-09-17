Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Поступления от приватизации госимущества в НАР составили 1 млн манатов

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 15:39
    Поступления от приватизации госимущества в НАР составили 1 млн манатов

    За январь-август этого года в Нахчыванской Автономной Республике приватизировано 62 объекта государственной собственности, в результате чего поступления в государственный бюджет составили 1 млн манатов.

    Как сообщили Report из Министерства экономики НАР, за 8 месяцев были получены и проанализированы годовые специальные отчетные формы от 411 государственных предприятий и организаций, а данные о 230 объектах недвижимого государственного имущества, не находящихся в системе, были вновь внесены в Национальную автоматизированную имущественную систему.

    Из реестра государственного имущества выдано 100 выписок.

    За отчетный период от регистрации недвижимого имущества, технической инвентаризации и кадастровых услуг собрано 1,5 млн манатов, что на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Нахчыван госбюджет поступления
