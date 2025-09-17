Поступления от приватизации госимущества в НАР составили 1 млн манатов

За январь-август этого года в Нахчыванской Автономной Республике приватизировано 62 объекта государственной собственности, в результате чего поступления в государственный бюджет составили 1 млн манатов.

Как сообщили Report из Министерства экономики НАР, за 8 месяцев были получены и проанализированы годовые специальные отчетные формы от 411 государственных предприятий и организаций, а данные о 230 объектах недвижимого государственного имущества, не находящихся в системе, были вновь внесены в Национальную автоматизированную имущественную систему.

Из реестра государственного имущества выдано 100 выписок.

За отчетный период от регистрации недвижимого имущества, технической инвентаризации и кадастровых услуг собрано 1,5 млн манатов, что на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.