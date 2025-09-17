Naxçıvanda 8 ayda özəlləşdirmədən 1 milyon manat gəlir əldə olunub
Maliyyə
- 17 sentyabr, 2025
- 15:27
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 62 dövlət əmlakı özəlləşdirilib, bunun hesabına dövlət büdcəsinə daxilolmalar 1 milyon manat təşkil edib.
Yerli İqtisadiyyat Nazirliyindən "Report"a bildirilib ki, 8 ay ərzində 411 dövlət müəssisəsi və təşkilatından illik xüsusi hesabat formaları alınaraq təhlil olunub, sistemdə olmayan 230 daşınmaz dövlət əmlakına dair məlumatlar Milli Avtomatlaşdırılmış Əmlak Sisteminə yeni daxil edilib, dövlət əmlakının reyestrindən 100 çıxarış verilib.
Hesabat dövründə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, texniki inventarlaşdırılması və kadastr xidmətindən 1,5 milyon manat haqqıyığılıb. Bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,2 % çoxdur.
