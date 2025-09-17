İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Naxçıvanda 8 ayda özəlləşdirmədən 1 milyon manat gəlir əldə olunub

    Maliyyə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 15:27
    Naxçıvanda 8 ayda özəlləşdirmədən 1 milyon manat gəlir əldə olunub

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 62 dövlət əmlakı özəlləşdirilib, bunun hesabına dövlət büdcəsinə daxilolmalar 1 milyon manat təşkil edib.

    Yerli İqtisadiyyat Nazirliyindən "Report"a bildirilib ki, 8 ay ərzində 411 dövlət müəssisəsi və təşkilatından illik xüsusi hesabat formaları alınaraq təhlil olunub, sistemdə olmayan 230 daşınmaz dövlət əmlakına dair məlumatlar Milli Avtomatlaşdırılmış Əmlak Sisteminə yeni daxil edilib, dövlət əmlakının reyestrindən 100 çıxarış verilib.

    Hesabat dövründə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, texniki inventarlaşdırılması və kadastr xidmətindən 1,5 milyon manat haqqıyığılıb. Bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,2 % çoxdur. 

    Naxçıvan özəlləşdirmə
    Поступления от приватизации госимущества в НАР составили 1 млн манатов

    Son xəbərlər

    16:34

    Gürcüstan parlamentinin sədri: ABŞ və Brüssel arasında dəyər fərqi yaranıb

    Region
    16:31

    "Sabah"ın basketbolçusu: "Çempionlar Liqasında yaxşı oyun sərgiləmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Komanda
    16:28

    Naxçıvanda ilk qadın kooperativi yaradılır

    ASK
    16:28

    Səfir: Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsinin artması üçün reyslərin sayını artıracaq

    İnfrastruktur
    16:20

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 8 %-dən çox azaldıb

    Energetika
    16:19

    Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    16:16
    Rəy

    BƏƏ Prezidentinin önəmli səfəri - Azərbaycanın Yaxın Şərqlə genişlənən əməkdaşlığı - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Azərbaycanda gecikmə ilə təqdim edilən vergi bəyannamələrinin payı 11 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    16:11

    "Enterprise Azerbaijan" və "Licorne Gulf Qatar" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti