    Порядок уплаты взносов по ОМС по негосударственному сектору может измениться

    Финансы
    • 03 ноября, 2025
    • 16:53
    В Азербайджане может измениться порядок уплаты взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для работников ненефтегазового и негосударственного секторов.

    Согласно полученной Report информации, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О медицинском страховании".

    В соответствии с предложенными изменениями, начиная со следующего года, страхователь и страховщик будут выплачивать 2% от суммы ежемесячного дохода в размере до 2500 манатов, а если доход превышает 2 500 манатов - в размере 0,5% от суммы, превышающей этот порог.

    В соответствии с действующим законодательством, физические лица, работающие по найму, военнослужащие (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы), а также лица, назначенные на должность Милли Меджлисом или соответствующим органом исполнительной власти (учреждением), и лица, занимающие выборные оплачиваемые должности, обязаны выплачивать страховые взносы в размере 2% от заработной платы до 8 000 манатов (страхователь и страховщик). При этом с дохода свыше 8 000 манатов страхователь и страховщик обязаны выплачивать 0,5% от суммы, превышающей этот порог.

    взносы ОМС закон "О медицинском страховании"
    Azərbaycanda aylıq gəliri 2 500 manatdan çox olanlar icbari tibbi sığorta haqqını az ödəyə bilər

    Лента новостей