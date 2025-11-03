İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycanda aylıq gəliri 2 500 manatdan çox olanlar icbari tibbi sığorta haqqını az ödəyə bilər

    Maliyyə
    • 03 noyabr, 2025
    • 15:55
    Azərbaycanda aylıq gəliri 2 500 manatdan çox olanlar icbari tibbi sığorta haqqını az ödəyə bilər

    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz və qeyri-dövlət sektorlarında çalışanlar üçün nəzərdə tutulmuş icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi qaydası dəyişə bilər.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı "Tibbi sığorta haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi təklif olunur.

    Təklifə əsasən, gələn ildən sözügedən kateqoriya üzrə aylıq gəlir 2 500 manata qədər olduqda sığortaolunan və sığortaedən hər biri bunun 2 %-i qədər, 2 500 manatdan çox olduqda isə sığortaolunan və sığortaedən hər biri artıq hissənin 0,5 %-i qədər sığorta haqqı ödəyəcək.

    Xatırladaq ki, hazırda muzdla işləyən fiziki şəxslər, hərbi qulluqçular (müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla), Milli Məclis və yaxud müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurum) vəzifəyə təyin etdiyi şəxslər, seçkili ödənişli vəzifə tutan şəxslər üzrə əməkhaqqının 8 000 manata qədər olan hissəsindən sığortaolunan və sığortaedən hər biri 2 %, 8 000 manatdan çox olan hissəsindən isə sığortaolunan və sığortaedən hər biri 0,5 % sığorta haqqı ödəyir.

    İcbari tibbi sığorta haqqı Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    16:39

    "Real"ın futbolçusunda xroniki zədə aşkarlanıb

    Futbol
    16:36

    Müdafiə naziri: Ermənistan hərbi-texniki razılaşmalara yenidən baxacaq

    Region
    16:35

    Rafael Ağayev eşitmə məhdudiyyətli karateçilərlə görüşüb

    Fərdi
    16:29

    Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınmış oyunun tarixi bəlli olub

    Komanda
    16:26

    Azərbaycan XİN Panamanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:21

    Ermənistan Aİ-nin viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Fəaliyyət Planını alacaq

    Region
    16:21
    Foto

    Naxçıvanda iki nasos stansiyası yenidən qurulur

    İnfrastruktur
    16:18

    "İlqar Mustafayev dedi ki, işləmək istəyirsənsə, tenderə qoşul" - BULVARDAKI MƏNİMSƏMƏYLƏ BAĞLI MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:17
    Foto

    Polad canlananda: "Baku Steel Art 2025" sərgisi Bakıda açılıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti