Портфель вкладов азербайджанских банков увеличился почти на 3%

https://report.az/storage/news/1b1a5eb2b0af41deb147a6df0de0f04d/32cd7b14-da9a-45b7-833c-189dc0a3f06a_292.jpg
Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Общий объем вкладов населения, размещенных в коммерческих банках Азербайджана, на 1 декабря 2016 года составил 7 605,8 млн. манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, объем вкладов вырос на 197,2 млн. манатов или 2,6% по сравнению с показателем на 1 ноября.
Отметим, что по сравнению с показателем на 1 января портфель вкладов сократился на 1 868,1 млн. манатов или 19,79%, в годовом исчислении вырос на 516,3 млн. манатов или 7,3%.
Namiq HüseynovАвтор новости