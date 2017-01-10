Портфель вкладов азербайджанских банков увеличился почти на 3%

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Общий объем вкладов населения, размещенных в коммерческих банках Азербайджана, на 1 декабря 2016 года составил 7 605,8 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, объем вкладов вырос на 197,2 млн. манатов или 2,6% по сравнению с показателем на 1 ноября.

Отметим, что по сравнению с показателем на 1 января портфель вкладов сократился на 1 868,1 млн. манатов или 19,79%, в годовом исчислении вырос на 516,3 млн. манатов или 7,3%.