Портфель ипотечных кредитов банков в Азербайджане вырос в этом году почти на 3%
Финансы
- 13 октября, 2026
- 19:14
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Стоимость портфеля ипотечных кредитов азербайджанских банков по состоянию на 1 июля 2026 года составила 4,7 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за перове полугодие.
Согласно документу, это на 2,6% или на 121 млн манатов, больше по сравнению с итогами 2025 года.
В настоящее время ипотечные кредиты, выданные за счет государственных средств, составляют 57,6% общего ипотечного портфеля (2,7 млрд манатов), а сумма ипотечных кредитов, выданных за счет собственных средств банков, составляет 42,4% портфеля (2 млрд манатов).
Последние новости
01:44
Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутникамиДругие страны
01:19
Фото
В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапаФутбол
01:16
Фото
В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапаФутбол
00:40
Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатовФинансы
00:36
В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатовФинансы
00:33
В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человекВ регионе
00:31
Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 годуФинансы
00:22
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатовФинансы
00:07
Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатовФинансы