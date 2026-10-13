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    Портфель ипотечных кредитов банков в Азербайджане вырос в этом году почти на 3%

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 19:14
    Портфель ипотечных кредитов банков в Азербайджане вырос в этом году почти на 3%

    Стоимость портфеля ипотечных кредитов азербайджанских банков по состоянию на 1 июля 2026 года составила 4,7 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за перове полугодие.

    Согласно документу, это на 2,6% или на 121 млн манатов, больше по сравнению с итогами 2025 года.

    В настоящее время ипотечные кредиты, выданные за счет государственных средств, составляют 57,6% общего ипотечного портфеля (2,7 млрд манатов), а сумма ипотечных кредитов, выданных за счет собственных средств банков, составляет 42,4% портфеля (2 млрд манатов).

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Ипотечное кредитование
    Azərbaycanda bankların ipoteka kreditləri üzrə portfeli bu il 3 %-ə yaxın artıb
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