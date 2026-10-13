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    Azərbaycanda bankların ipoteka kreditləri üzrə portfeli bu il 3 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 18:26
    Azərbaycanda bankların ipoteka kreditləri üzrə portfeli bu il 3 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin iyulun 1-nə Azərbaycan banklarının ipoteka krediti portfelinin dəyəri 4,7 milyard manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu, 2025-ci ilin yekunu ilə müqayisədə 2,6 % və yaxud 121 milyon manat çoxdur.

    Hazırda, dövlət hesabına verilmiş ipoteka kreditləri ümumi ipoteka portfelinin 57,6 %-ni (2,7 milyard manat), bankların öz vəsaitləri hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin məbləği isə portfelin 42,4 %-ni (2 milyard manat) təşkil edir.

    İpoteka kreditləri Maliyyə Sabitliyi hesabatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Портфель ипотечных кредитов банков в Азербайджане вырос в этом году почти на 3%
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