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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3 раза

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3 раза В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 30,209 млн долларов США.
Финансы
21 декабря 2021 г. 13:45
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3 раза

В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 30,209 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 32,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 11 месяцев этого года на экспорт пришлось 19,799 млрд долларов, импорт - 10,410 млрд долларов внешней торговли. За последний год экспорт увеличился на 51,6%, а импорт - на 7,5%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 9,389 млрд долларов. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Azerbaijan's foreign trade surplus triples
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3 dəfə artıb

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