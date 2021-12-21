Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3 раза

В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 30,209 млн долларов США.

В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 30,209 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 32,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 11 месяцев этого года на экспорт пришлось 19,799 млрд долларов, импорт - 10,410 млрд долларов внешней торговли. За последний год экспорт увеличился на 51,6%, а импорт - на 7,5%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 9,389 млрд долларов. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее.