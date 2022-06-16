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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3,4 раза

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3,4 раза В январе-мае этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 20 млрд 552,07 млн долларов США.
Финансы
16 июня 2022 г. 11:10
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3,4 раза

В январе-мае этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 20 млрд 552,07 млн долларов США.

Это на 73,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За прошедшие 5 месяцев на экспорт пришлось 15 млрд 416,51 млн долларов США, на импорт - 5 млрд 135,56 млн долларов США. За последний год экспорт вырос в 2,1 раза, а импорт - на 16,9%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 10 млрд 280,95 млн долларов США. Это в 3,4 раза больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3,4 dəfə artıb

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