Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3,4 раза

В январе-мае этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 20 млрд 552,07 млн долларов США.

В январе-мае этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 20 млрд 552,07 млн долларов США.

Это на 73,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За прошедшие 5 месяцев на экспорт пришлось 15 млрд 416,51 млн долларов США, на импорт - 5 млрд 135,56 млн долларов США. За последний год экспорт вырос в 2,1 раза, а импорт - на 16,9%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 10 млрд 280,95 млн долларов США. Это в 3,4 раза больше, чем годом ранее.