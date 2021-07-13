Полиция Британии изъяла рекордные 294 млн фунтов в криптовалюте

Полиция Великобритании проводит масштабную операцию по выявлению средств преступников, пытающихся отмыть свои средства через криптовалюты

Полиция Великобритании проводит масштабную операцию по выявлению средств преступников, пытающихся отмыть свои средства через криптовалюты.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в ходе одного расследования, длящегося несколько месяцев, было изъято 294 млн фунт стерлингов в криптовалютах.

Как отмечается в сообщении полиции Лондона, еще несколько недель назад Управлению по борьбе с экономическими преступлениями удалось арестовать 39-летнюю женщину, подозреваемую в причастности к отмыванию денег. Тогда же сотрудники подразделения столичной полиции изъяли 114 млн фунт стерлингов в разных криптовалютах, что стало рекордом для правоохранительных органов Великобритании. В сегодняшнем же пресс-релизе сообщается об изъятии еще 180 млн фунт стерлингов в рамках все той же спецоперации. При этом расследование продолжается.

«Доходы от преступлений отмываются различными способами,— заявил заместитель помощника комиссара Грэм Макналти.— В то время как наличные деньги по-прежнему остаются самым популярным способом отмывания средств среди преступников, по мере развития цифровых платформ мы все чаще видим организованных преступников, использующих криптовалюту для отмывания своих грязных денег».