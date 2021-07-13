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Полиция Британии изъяла рекордные 294 млн фунтов в криптовалюте

Полиция Британии изъяла рекордные 294 млн фунтов в криптовалюте Полиция Великобритании проводит масштабную операцию по выявлению средств преступников, пытающихся отмыть свои средства через криптовалюты
Финансы
13 июля 2021 г. 18:24
Полиция Британии изъяла рекордные 294 млн фунтов в криптовалюте

Полиция Великобритании проводит масштабную операцию по выявлению средств преступников, пытающихся отмыть свои средства через криптовалюты.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в ходе одного расследования, длящегося несколько месяцев, было изъято 294 млн фунт стерлингов в криптовалютах.

Как отмечается в сообщении полиции Лондона, еще несколько недель назад Управлению по борьбе с экономическими преступлениями удалось арестовать 39-летнюю женщину, подозреваемую в причастности к отмыванию денег. Тогда же сотрудники подразделения столичной полиции изъяли 114 млн фунт стерлингов в разных криптовалютах, что стало рекордом для правоохранительных органов Великобритании. В сегодняшнем же пресс-релизе сообщается об изъятии еще 180 млн фунт стерлингов в рамках все той же спецоперации. При этом расследование продолжается.

«Доходы от преступлений отмываются различными способами,— заявил заместитель помощника комиссара Грэм Макналти.— В то время как наличные деньги по-прежнему остаются самым популярным способом отмывания средств среди преступников, по мере развития цифровых платформ мы все чаще видим организованных преступников, использующих криптовалюту для отмывания своих грязных денег».

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