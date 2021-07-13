Полиция Британии изъяла рекордные 294 млн фунтов в криптовалюте

Полиция Великобритании проводит масштабную операцию по выявлению средств преступников, пытающихся отмыть свои средства через криптовалюты.
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в ходе одного расследования, длящегося несколько месяцев, было изъято 294 млн фунт стерлингов в криптовалютах.
Как отмечается в
«Доходы от преступлений отмываются различными способами,— заявил заместитель помощника комиссара Грэм Макналти.— В то время как наличные деньги по-прежнему остаются самым популярным способом отмывания средств среди преступников, по мере развития цифровых платформ мы все чаще видим организованных преступников, использующих криптовалюту для отмывания своих грязных денег».