Польша, Венгрия и Чехия не планируют переходить на евро

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Польша, Венгрия и Чехия не планируют переходить на единую европейскую валюту евро.

Такое заявление сделал источник в Брюсселе накануне намеченного на 14-15 декабря в этом городе саммита лидеров стран Евросоюза для обсуждения ситуации в еврозоне, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время в состав еврозоны входят Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция и Эстония.

Ожидалось, что в будущем на евро перейдут Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия и Швеция. При этом представители Еврокомиссии отмечали ранее, что государства Евросоюза вступать в еврозону никто принуждать не будет.