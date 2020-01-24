|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|62,11
|-0,31
|-6,22
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|55,68
|-0,19
|-6,09
|Золото (доллар/унция)
|1 561,60
|3,10
|43,50
|Индексы
|Dow-Jones
|29 160,09
|-26,18
|514,83
|S&P 500
|3 325,54
|3,79
|85,52
|Nasdaq
|9 402,48
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|Nikkei
|23 787,80
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|112,73
|Dax
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|-127,33
|51,31
|FTSE 100
|7 507,67
|-64,25
|-137,23
|CAC 40
|5 971,79
|-39,19
|-65,30
|Shanghai Composite
|2 976,53
|-39,65
|-56,80
|Bist 100
|122 540,25
|-206,83
|8 856,65
|RTS
|1 596,11
|-16,76
|46,71
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|USD/EUR
|1,1050
|-0,0033
|-0,0148
|USD/GBP
|1,3122
|-0,0006
|0,0009
|JPY/USD
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|-0,1200
|0,3300
|RUB/USD
|61,9117
|-0,0277
|-0,2258
|TRY/USD
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|0,0113
|-0,0156
|CNY/USD
|6,9426
|0,0210
|-0,0371
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2020) Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2020)
https://report.az/storage/news/a5a11b52295500ef14a471d921f6546e/d0e20ce4-2e9d-45dc-9912-798141b1891d_292.jpg
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