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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2020)
Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,11 -0,31 -6,22
Нефть WTI (доллар/баррель) 55,68 -0,19 -6,09
Золото (доллар/унция) 1 561,60 3,10 43,50
Индексы
Dow-Jones 29 160,09 -26,18 514,83
S&P 500 3 325,54 3,79 85,52
Nasdaq 9 402,48 18,71 395,86
Nikkei 23 787,80 -25,75 112,73
Dax 13 388,42 -127,33 51,31
FTSE 100 7 507,67 -64,25 -137,23
CAC 40 5 971,79 -39,19 -65,30
Shanghai Composite 2 976,53 -39,65 -56,80
Bist 100 122 540,25 -206,83 8 856,65
RTS 1 596,11 -16,76 46,71
Валюта
USD/EUR 1,1050 -0,0033 -0,0148
USD/GBP 1,3122 -0,0006 0,0009
JPY/USD 109,4900 -0,1200 0,3300
RUB/USD 61,9117 -0,0277 -0,2258
TRY/USD 5,9338 0,0113 -0,0156
CNY/USD 6,9426 0,0210 -0,0371
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