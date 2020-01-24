Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2020)

24 января, 2020 09:22

https://report.az/storage/news/a5a11b52295500ef14a471d921f6546e/d0e20ce4-2e9d-45dc-9912-798141b1891d_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 62,11 -0,31 -6,22 Нефть WTI (доллар/баррель) 55,68 -0,19 -6,09 Золото (доллар/унция) 1 561,60 3,10 43,50 Индексы Dow-Jones 29 160,09 -26,18 514,83 S&P 500 3 325,54 3,79 85,52 Nasdaq 9 402,48 18,71 395,86 Nikkei 23 787,80 -25,75 112,73 Dax 13 388,42 -127,33 51,31 FTSE 100 7 507,67 -64,25 -137,23 CAC 40 5 971,79 -39,19 -65,30 Shanghai Composite 2 976,53 -39,65 -56,80 Bist 100 122 540,25 -206,83 8 856,65 RTS 1 596,11 -16,76 46,71 Валюта USD/EUR 1,1050 -0,0033 -0,0148 USD/GBP 1,3122 -0,0006 0,0009 JPY/USD 109,4900 -0,1200 0,3300 RUB/USD 61,9117 -0,0277 -0,2258 TRY/USD 5,9338 0,0113 -0,0156 CNY/USD 6,9426 0,0210 -0,0371

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